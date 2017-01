Nieuwe stemronde voorzitter EU-parlement

STRAATSBURG - Het Europees Parlement stemt dinsdagmiddag een tweede keer over een nieuwevoorzitter. In de eerste stemronde dinsdagmorgen in Straatsburg haalde geen van de zes kandidaten voor de EU-toppositie de nodige absolute meerderheid.

17-1-2017

Om 13.00 uur moeten de parlementariërs opnieuw aan de slag, aldus de vertrekkende voorzitter Martin Schulz. Hij maakte bekend dat 718 van de 751 afgevaardigden hun stem hebben uitgebracht, waarvan er 35 ongeldig zijn verklaard.

Favoriet voor Schulz' opvolging lijkt de christendemocraat Antonio Tajani. Hij haalde 274 stemmen. Zijn grootste rivaal, de sociaaldemocraat Gianni Pittella, bleef steken op 183. Nummer drie werd Helga Stevens van de Conservatieven en Hervormers met 77 stemmen.

Geen van de kandidaten trok zich na de eerste ronde terug, zoals de liberale kandidaat Guy Verstofstdat voor het begin van de verkiezing dinsdagochtend al deed. Als in de tweede ronde opnieuw geen absolute meerderheid wordt gehaald, komt er een derde ronde later dinsdag.