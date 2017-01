VS geven klimaatfonds half miljard

ANP VS geven klimaatfonds half miljard

WASHINGTON - De Democratische regering heeft dinsdag in Washington het Green Climate Fund (Groen Klimaatfonds) een half miljard dollar (467 miljoen euro) toegekend. Daarmee steunen de VS projecten in arme landen om zich voor te bereiden op de gevolgen van de verandering van het klimaat.

Door ANP - 17-1-2017, 21:23 (Update 17-1-2017, 21:24)

Het besluit om het fonds dit geld toe te kennen, heeft een lange geschiedenis volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Wel is opvallend dat de stap drie dagen voor de wisseling van de wacht in Washington wordt genomen.

De Democratische president Barack Obama die zich grote zorgen heeft gemaakt over de opwarming van het klimaat als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, wordt opgevolgd door de Republikein Donald Trump. Trump gelooft niet in de verandering van het klimaat en zeker niet als een verandering die door mensen wordt veroorzaakt. Trump heeft eerder gezegd dat het land geen geld moet verspillen aan 'de klimaatsverandering'.