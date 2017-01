Trump aangeklaagd wegens laster

LOS ANGELES - Een vrouw die de aanstaande president Donald Trump had beschuldigd van seksuele intimidatie, begint een rechtszaak tegen hem wegens laster. Summer Zervos heeft dinsdag een proces aangespannen in New York omdat Trump volgens haar valse en beledigende uitspraken heeft gedaan toen hij de beschuldigingen tegensprak, meldt haar advocaat.

Enkele weken voor de presidentsverkiezingen vorig jaar verklaarde Zervos, die in 2007 deelnam aan de reality-show The Apprentice, dat Trump haar had aangerand. Hij zou haar ongevraagd hebben gezoend. Bij een latere afspraak zou hij dat opnieuw hebben gedaan en zou hij haar bij een borst hebben gepakt. Trump ontkende de beschuldigingen en noemde Zervos een leugenaar.

Verschillende vrouwen beschuldigden Trump vorig jaar van seksuele intimidatie nadat een video was opgedoken waarin hij seksueel getinte opmerkingen over vrouwen maakte. Zervos is de eerste die een proces aanspant.