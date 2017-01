Thomas Cook haalt toeristen weg uit Gambia

BANJUL - De Britse touroperator Thomas Cook is woensdag begonnen met de evacuatie van bijna duizend vakantiegangers uit Gambia. De organisatie haalt de toeristen weg, nadat president Yahya Jammeh de noodtoestand had afgekondigd en de kans op onrust groot is.

Door ANP - 18-1-2017, 9:36 (Update 18-1-2017, 9:36)

Thomas schrijft in een verklaring op zijn website dat het zijn rampenplan heef geactiveerd en de komende 48 uur extra vluchten zal inzetten om 985 toeristen met een pakketreis uit het kleine West-Afrikaanse land te halen.

Ook probeert de organisatie contact te leggen met nog eens 2500 klanten die alleen een vlucht hebben geboekt.