Biden: Russen grootste bedreiging voor wereld

DAVOS - Rusland is de grootste bedreiging voor de internationale orde. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Joe Biden woensdag in zijn laatste grote toespraak. Hij zei dat Washington moet samenwerken met Europa om zo een vuist te kunnen maken tegen Vladimir Poetin.

Door ANP - 18-1-2017, 13:16 (Update 18-1-2017, 13:16)

Biden hield zijn toespraak in het Zwitserse Davos, waar op dit moment het World Economic Forum (WEF) plaatsheeft. Over twee dagen wordt Donald Trump beëdigd als de nieuwe president van de Verenigde Staten. Trump heeft eerder verzoenende signalen afgegeven aan Moskou. Tegelijkertijd lijkt hij het uiteenvallen van de Europese Unie aan te moedigen. Zo sprak hij lovend over het vertrek van Groot-Brittannië uit de unie.

De boodschap van Trump krijgt veel kritiek van Biden. Hij waarschuwde dat Poetin waarschijnlijk zal proberen om de verkiezingen in Europa te beïnvloeden, zoals Rusland ook in de VS zou hebben gedaan. ,,Onder president Poetin gebruikt Rusland elk middel dat beschikbaar is om barsten te veroorzaken in het Europese project, de breuklijnen van Westerse landen te testen en om terug te keren naar een politiek die bepaald wordt door invloedsferen.'' De verkiezingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië zal Poetin ongetwijfeld proberen te beïnvloeden, zei Biden. ,,En opnieuw is het doel duidelijk: de liberale internationale orde ten val brengen."