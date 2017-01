Beveiliging inauguratie kost ruim 100 miljoen

WASHINGTON - De kosten voor de beveiliging van de inauguratie van de gekozen Amerikaanse president Donald Trump aanstaande vrijdag overschrijden de 100 miljoen dollar (ruim 93 miljoen euro). Dat heeft CNN woensdag becijferd. En dat zijn niet de enige interessante getallen.

Door ANP - 18-1-2017, 15:33 (Update 18-1-2017, 15:33)

De verwachting is dat vrijdag ruim 900.000 mensen bij de inauguratie aanwezig willen zijn. In totaal 100 stratenblokken worden afgesloten voor autoverkeer in een poging de veiligheid van de ceremonie, de festiviteiten eromheen en de diverse demonstraties te beveiligen. Om dat mogelijk te maken worden ruim 28.000 leden van de Amerikaanse geheime dienst, de transportveiligheidsraad, de FBI, de politie, de kustwacht en de boswachterij opgeroepen.

Volgens minister van Binnenlandse Veiligheid Jeh Johnson is er geen sprake van een ,,specifieke, geloofwaardige dreiging''. Johnson zei dat de focus vooral ligt op ,,individuele daden van gewelddadig extremisme'' en op mensen die zijn geradicaliseerd. Frankrijk en Duitsland zijn kortgeleden getroffen door aanslagen, gepleegd door dergelijke figuren. Om dit te voorkomen worden vuilniswagens en bussen op strategische locaties neergezet om zo grote voetgangersstromen te voorkomen.

Vrouwenmars

De schatting is dat circa honderd groepen rond de inauguratie tot in het weekend in Washington gaan demonstreren, sommigen voor, anderen tegen Trump. Zo is er een Vrouwenmars in Washington die naar verwachting wel eens 200.000 sympathisanten kan trekken. Omdat het weer erg zacht is voor de tijd van het jaar, gaan veel groepen uit van een grote opkomst.

Mensen die een kaartje hebben voor de ceremonie mogen niet zomaar alles meenemen. Er is een lijst gepubliceerd met 40 verboden artikelen, zoals vuurwapens, ballonnen, trommels en selfie sticks. Om te voorkomen dat iemand toch een dergelijk artikel meeneemt moeten aanwezigen door een controlepost. Er is speciale aandacht voor drones, die in het verleden al twee keer boven het Witte Huis hingen. Het luchtruim is altijd al streng gereguleerd, maar de beperkingen worden de komende dagen nog eens aangescherpt.