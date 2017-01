West-Afrika klaar om Gambia binnen te vallen

ANP West-Afrika klaar om Gambia binnen te vallen

DAKAR - West-Afrikaanse landen lijken in te grijpen in de presidentscrisis in Gambia. Senegalese troepen trokken woensdag naar de grens met Gambia, terwijl Nigeria militair materieel naar Senegal transporteerde voor het geval er in actie moet worden gekomen.

Door ANP - 18-1-2017, 19:52 (Update 18-1-2017, 19:52)

Aanleiding voor de militaire actie is de weigering van de Gambiase president Yahya Jammeh op te stappen. Hij verloor de presidentsverkiezingen in december, maar heeft na 22 jaar aan de macht te zijn geweest moeite het veld te ruimen. Donderdag verstrijkt zijn mandaat.

Ooggetuigen en bronnen bij de strijdkrachten hebben gemeld dat vele honderden Senegalese soldaten naar de grens trekken bij de plaats Diouloulou. Die ligt ongeveer 40 kilometer ten zuiden van de Gambiase hoofdstad Banjul. Nigeria stuurde onderdelen van de luchtmacht naar de Senegalese hoofdstad Dakar.

Barrow

Jammeh greep als militair de macht in 1994 en is daarna als president drie keer herkozen. Maar hij verloor begin december van Adama Barrow, die zich in Senegal ophoudt. De ambtstermijn van Jammeh loopt donderdag af en Barrow zou moeten worden geïnaugureerd.

Gambia is een smal en klein land langs de oever van de gelijknamige rivier. Het wordt omringd door het veel grotere Senegal. In de jaren tachtig vormden de twee landen een confederatie (Senegambia).