Weer valse bommeldingen bij Joodse centra VS

NEW YORK - Voor de tweede keer deze maand zijn in de VS op één dag tientallen valse bommeldingen gedaan. Het betrof telkens Joodse centra waar de bommen geplaatst zouden zijn. De FBI start een onderzoek.

Door ANP - 19-1-2017, 3:04 (Update 19-1-2017, 3:04)

27 Joodse gemeenschapscentra in 17 verschillende staten kregen woensdag telefoontjes met de melding dat een bom in het gebouw lag. De dreigtelefoontjes zorgden voor verschillende ontruimingen, maar geen enkele bom werd gevonden.

Op 9 januari had eenzelfde reeks bommeldingen plaats. Toen ging het om 16 Joodse centra, waar evenmin explosieven werden aantroffen. Niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist en de FBI tast nog in het duister wie erachter zit.