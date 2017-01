Dodental aanslag Mali loopt op

ANP Dodental aanslag Mali loopt op

GAO - Het dodental van de aanslag in het noorden van Mali op een legerkamp in de stad Gao is opgelopen tot zeker zestig. Nog eens 115 anderen raakten gewond. Dat heeft de president van het land, Ibrahim Boubacar Keïta woensdag meegedeeld, die drie dagen van nationale rouw heeft afgekondigd.

Door ANP - 19-1-2017, 3:13 (Update 19-1-2017, 3:13)

Al-Qaida in de Islamitische Maghreb (AQIM), de Noord-Afrikaanse tak van al-Qaida, heeft de aanslag opgeëist. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres sprak woensdag van een schandalige daad, die de inzet van de VN om Mali te steunen in zijn strijd tegen terrorisme en voor vrede, verder versterkt.

De aanslag, de zwaarste in Mali in de afgelopen jaren, had plaats in de buurt van Camp Castor waar de Nederlandse militairen zijn gelegerd. Zij zijn onderdeel van de VN-vredesmissie in het land. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Defensie zijn er onder de slachtoffers geen Nederlanders.