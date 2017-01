Bondsdag akkoord met cannabis op recept

BERLIJN - Kankerpatiënten, mensen met chronische pijn of bijvoorbeeld multiple sclerose kunnen binnenkort in Duitsland op medisch recept cannabis krijgen. De Duitse ziekenfondsen moeten de therapie ook vergoeden, nu een wetsvoorstel van de regering door de Bondsdag met algemene stemmen is aangenomen.

Door ANP - 19-1-2017, 14:58 (Update 19-1-2017, 14:58)

Een arts mag cannabis voorschrijven als hij daarvan een positief effect verwacht op het verloop of de symptomen van een ziekte. Als roesmiddel blijft cannabis verboden.

De cannabisteelt voor medische doeleinden moet van overheidswege geregeld worden. Een agentschap van de federale instantie voor geneesmiddelen moet toezien op de kwaliteit en de cannabis inkopen en aan apothekers beschikbaar stellen. Tot dan moet worden teruggevallen op import.

Tot nog toe hadden cannabispatiënten speciale toestemming nodig. Het betrof ongeveer duizend mensen. Een arts hoeft volgens de nieuwe wet niet te wachten tot een patiënt uitbehandeld is voordat hij cannabis voorschrijft. Bovendien moeten ziekenfondsen niet meer na enkele weken, maar binnen maximaal drie dagen beslissen of de behandeling wordt vergoed.