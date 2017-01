Ophef om 'nepmedicijn' kankerpatiënten Mexico

MEXICO-STAD - De Mexicaanse autoriteiten beginnen volgens de BBC een onderzoek naar beschuldigingen dat jonge kankerpatiënten nepmedicijnen kregen in plaats van chemotherapie. Gouverneur Miguel Angel Yunes Linares van de deelstaat Veracruz stelde eerder deze week dat zieke kinderen werden behandeld met een soort ,,gedestilleerd water''.

De nepmedicijnen werden volgens de gouverneur gebruikt in staatsziekenhuizen toen zijn voorganger Javier Duarte aan de macht was. Die is sinds oktober op de vlucht voor de autoriteiten, die hem verdenken van het witwassen van geld en betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad.

,,We hebben testen uitgevoerd op de medicatie die aan kinderen is gegeven, een pediatrische chemotherapie die geen echte medicatie was'', zei Yunes Linares maandag op een persconferentie. Hij beloofde op ,,het gepaste moment'' juridische stappen te ondernemen.

De beschuldiging leidde tot geschokte reacties in Mexico. Een senator sprak over ,,inhumane en criminele'' praktijken. De regering heeft nu een diepgravend onderzoek beloofd naar de mogelijke misstanden.