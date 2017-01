'Gedode IS-strijders planden aanslagen Europa

WASHINGTON - Zeker tachtig IS-strijders zijn in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen door Amerikaanse bombardementen in Libië. Een aantal omgekomen jihadisten was naar verluidt bezig met het voorbereiden van aanslagen in Europa, zei de Amerikaanse minister Ash Carter (Defensie) donderdag.

Door ANP - 19-1-2017, 16:31 (Update 19-1-2017, 17:34)

Twee Amerikaanse legerfunctionarissen zeiden eerder op voorwaarde van anonimiteit dat B-2-bommenwerpers van het Amerikaanse leger twee IS-kampen bestookten op zo'n 45 kilometer ten zuidwesten van de stad Sirte. Daarbij zouden meer dan honderd precisiebommen zijn gebruikt.

Regeringsgezinde Libische strijders verdreven de terreurgroep vorige maand uit Sirte. Een aantal IS-aanhangers zou daarop naar de afgelegen woestijnkampen zijn gevlucht om te hergroeperen, zei een woordvoerder van het Pentagon donderdag. ,,Zij vormden een bedreiging voor de veiligheid van Libië, de regio en Amerikaanse nationale belangen.''