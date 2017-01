Perry wil eigen ministerie toch niet opheffen

ANP Perry wil eigen ministerie toch niet opheffen

WASHINGTON - Rick Perry, de beoogd minister van Energie in de regering van Donald Trump, heeft spijt dat hij in het verleden heeft opgeroepen tot het opheffen van het departement dat hij moet gaan leiden. ,,Nu ik ben bijgepraat over veel van de cruciale taken van het ministerie van Energie, betreur ik dat het schrappen ervan heb aanbevolen'', erkende de voormalige gouverneur van Texas tijdens een hoorzitting voor een Senaatscommissie.

Door ANP - 19-1-2017, 16:55 (Update 19-1-2017, 16:55)

Perry deed de gewraakte uitspraken toen hij zelf een vergeefse poging deed presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden. Hij bleek zich in 2011 tijdens een debat evenwel niet alle ministeries te kunnen herinneren die hij wilde opheffen. Pas een paar minuten later bedacht hij zich dat het ging om het ministerie van Energie. De opzichtige blunder kwam bekend te staan als het ,,oeps-moment''.

Perry (66) was de langstzittende gouverneur uit de geschiedenis van het olierijke Texas, waar hij van 2000 tot 2015 de scepter zwaaide. Trump hoopt dat de ervaren bestuurder meer banen kan scheppen in de energiesector.