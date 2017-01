Geen teken van leven meer uit hotel Italië [video]

AFP Reddingsoperatie bij het hotel.

FARINDOLA - Reddingswerkers hebben donderdag drie lichamen gehaald uit het hotel in Midden-Italië dat door een lawine is getroffen.

Twee mensen hebben de lawine overleefd. Van de vermoedelijk twintig tot dertig mensen die nog worden vermist, hebben reddingswerkers tot dusver geen teken van leven vernomen.

De autoriteiten vrezen dat vele mensen die worden vermist zijn omgekomen. ,,We hebben hard geroepen, maar niemand heeft geantwoord'', zei een hulpverlener tegen het Italiaanse persbureau ANSA.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat zich Nederlanders onder de slachtoffers bevinden.

Het ministerie heeft contact gehad met lokale autoriteiten en onder meer ook de ANWB. ,,Op dit moment gaan we er niet van uit dat er Nederlandse slachtoffers zijn'', aldus een woordvoerster.

De lawine had woensdagavond plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen werd opgeschrikt. Het hotel dat door de lawine werd getroffen, heet Rigopiano en ligt in de plaats Farindola in de provincie Pescara.

Help, help

Na de lawine hadden enkele mensen met hun mobiele telefoon om hulp gevraagd. ,,Help, help, we sterven van de kou'', had een persoon na de lawine via een berichtje op zijn telefoon laten weten.

Het reddingswerk verloopt moeizaam door de winterse omstandigheden. Een aantal ambulances en andere hulpvoertuigen strandde op enkele kilometers van het hotel door een pak sneeuw van circa 2 meter hoog.

Een reddingswerker zei dat verscheidene hulpverleners ski's hebben gebruikt om bij het hotel te komen. Ook is bij de reddingsoperatie een helikopter ingezet.

Na het bereiken van het hotel repten brandweerlieden van een grote chaos. ,,De situatie is dramatisch.

Het hotel is weggevaagd. Er staat nog maar een klein deel overeind'', aldus een woordvoerder van de brandweer. ,,Tonnen sneeuw, ontwortelde bomen en puin bedekken de plek waar eerst het hotel stond.''

