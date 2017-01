Ook VS mogelijk naar Syrië-overleg in Astana

ANP Ook VS mogelijk naar Syrië-overleg in Astana

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben nog niet besloten of ze later deze maand een bijeenkomst over het conflict in Syrië willen bijwonen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan. ,,We hebben een uitnodiging ontvangen. Die wordt nog bekeken'', zei een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.

Door ANP - 19-1-2017, 18:06 (Update 19-1-2017, 18:06)

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei eerder dat ook de VS zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst, waar ook functionarissen uit Iran, Rusland en Turkije bij aanwezig zijn. Ook de Verenigde Naties zouden zijn vertegenwoordigd in Astana.

Niet iedereen zit te wachten op de komst van de Amerikanen. ,,We hebben de Amerikanen niet uitgenodigd en we zijn tegen hun aanwezigheid in Astana'', zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif woensdag.