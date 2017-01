Obama neemt afscheid van Merkel

Door ANP - 19-1-2017, 21:09 (Update 19-1-2017, 21:09)

Obama voegde eraan toe dat dit het laatste telefoontje is geweest in zijn hoedanigheid als president. Vrijdag draagt hij de macht over aan Donald Trump.

De president prees Merkel voor haar moedige en standvastige leiding. Hij had de kanselier in november ook al bedankt, tijdens een bezoek aan Duitsland. Obama liet zich toen ontvallen dat hij op Merkel zou stemmen als hij een Duitser was.