Reddingsoperatie hotel 's nachts verder

ROME - Reddingswerkers zoeken ook in de nacht van donderdag op vrijdag verder naar overlevenden in een hotel in Midden-Italië dat door een lawine is getroffen. Tot dusver zijn volgens de autoriteiten twee lichamen geborgen.

Door ANP - 19-1-2017, 23:19 (Update 19-1-2017, 23:19)

In het hotel waren volgens lokale autoriteiten ongeveer dertig mensen aanwezig tijdens de ramp. Het vier verdiepingen tellende gebouw raakte door de lawine grotendeels bedolven onder de sneeuw. Twee mensen overleefden doordat ze buiten waren toen de muur van sneeuw het hotel raakte.

De lawine had woensdagavond plaats in het gebied dat door een reeks aardbevingen werd opgeschrikt. Het getroffen hotel heet Rigopiano en ligt in de plaats Farindola in de provincie Pescara.

,,Het hotel is vrijwel compleet verwoest'', zei een van de reddingswerkers. ,,We hebben geroepen maar horen geen reacties, geen stemmen.''

Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het winterse weer. De eerste reddingswerkers arriveerden op ski's. Later kwamen ook helikopters aan. Er is een kamp voor de hulpverleners opgezet op zo'n 10 kilometer van het hotel.