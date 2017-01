Man rijdt voetgangers dood in Melbourne

MELBOURNE - Een 26-jarige man met een geschiedenis van drugsgebruik, geweldpleging en psychische problemen is vrijdag in het centrum van de Australische stad Melbourne opzettelijk ingereden op voetgangers. Daarbij kwamen drie mensen om het leven, onder wie een kind.

Door ANP - 20-1-2017, 10:42 (Update 20-1-2017, 10:42)

Zeker 25 slachtoffers moesten in ziekenhuizen worden opgenomen als gevolg van verwondingen of shock. Onder de zeer ernstig gewonden zijn een baby van drie maanden oud en een peuter van twee, meldde de krant The Age.

De dader, James Gargasoulas, is kort voor het bloedbad op beelden te zien wanneer hij roekeloos door de stad rijdt en naar een verslaggeefster en een cameraman zwaait. Gargasoulas kon uiteindelijk door de politie, die schoten loste, worden gestopt en gearresteerd.

Borgtocht

De man was afgelopen weekeinde op borgtocht vrijgelaten na te zijn aangehouden wegens onder meer geweldpleging en autodiefstal. Voor hij vrijdag op pad ging, zou hij zijn broer met een mes hebben gestoken.

Delen van de stad, waar momenteel de Australian Open wordt gehouden, werden afgezet. Het tennistoernooi ondervond geen hinder van het drama.