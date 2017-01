Trump begint 'presidentsdag' met kerkdienst

ANP Trump begint 'presidentsdag' met kerkdienst

WASHINGTON - Donald Trump is de dag van zijn inauguratie als president van de VS vrijdag begonnen met een kerkdienst. Hij kwam even voor 15.00 uur Nederlandse tijd samen met zijn familie aan bij de St. John-kerk in Washington.

Door ANP - 20-1-2017, 15:25 (Update 20-1-2017, 15:25)

Na de dienst gaat hij op de koffie bij zijn voorganger Barack Obama en zijn echtgenote Michelle in het Witte Huis. Om 18.00 uur (12.00 uur Amerikaanse tijd) volgt zijn inauguratie als 45e president van Amerika.