Actievoerders gooien ruiten Washington in

ANP Actievoerders gooien ruiten Washington in

WASHINGTON - ln het zwart geklede actievoerders hebben vrijdag de ruiten ingegooid van een filiaal van de Bank of America in Washington. Dat heeft een ooggetuige gezegd. De actievoerders namen deel aan een protestmars tegen Donald Trump. Ook wordt gemeld dat een actievoerder een restaurant van McDonald's heeft aangevallen. De politie greep in en zette pepperspray in.

Door ANP - 20-1-2017, 16:56 (Update 20-1-2017, 16:56)