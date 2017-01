Trump: samen maken we Amerika weer groot

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn toespraak afgesloten met een boodschap voor het Amerikaanse volk. ,,Jullie zullen niet langer genegeerd worden. Jullie stem, hoop en dromen bepalen het lot van de Verenigde Staten", zei de 45e president.

Door ANP - 20-1-2017, 18:30 (Update 20-1-2017, 18:30)

,,We zullen Amerika weer sterk maken. We zullen Amerika weer rijk maken. We zullen Amerika weer trots maken. We zullen Amerika weer veilig maken. En ja, samen zullen we Amerika weer groot maken."