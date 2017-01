Rellen na beëdigingsceremonie Trump

WASHINGTON - Na de beëdiging van Donald Trump als president van de Verenigde Staten is het vrijdag in Washington tot rellen gekomen. Actievoerders raakten slaags met agenten, die in groten getale aanwezig zijn. Twee politieagenten raakten licht gewond. Bijna honderd mensen zijn aangehouden en de politie zette traangas en flitsgranaten in om de menigte uiteen te drijven.

Door ANP - 20-1-2017, 20:43 (Update 20-1-2017, 20:50)

Al voor de ceremonie van start was gegaan was het onrustig in het politieke hart van de VS. Een groep van ongeveer vijfhonderd in het zwart geklede betogers had het voorzien op winkelruiten en auto's. Onder andere een filiaal van McDonald's en een winkel van Starbucks moesten eraan geloven. Agenten kregen flessen en stenen naar het hoofd gegooid. Ook werden er brandjes gesticht op straat. De demonstranten zouden met hamers en breekijzers bewapend zijn.

De onrust hield aan en ook na de toespraak van Trump kwam het tot rellen. In de stad hangt volgens Amerikaanse media een gespannen sfeer. De oproerpolitie heeft al charges uitgevoerd en de politie probeert de actievoerders weg te krijgen van de route waar later op de dag een parade voorbij komt.