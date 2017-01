Vijand netneutraliteit wordt baas waakhond FCC

WASHINGTON - Ajit Pai wordt het nieuwe hoofd van de Amerikaanse telecomwaakhond FCC. Dat zeggen bronnen binnen de regering Trump. Pai, die nu al lid is van de FCC, staat bekend als een felle tegenstander van netneutraliteit, het principe dat alle soorten data op internet gelijk zijn en dat bedrijven niet voor mogen worden getrokken op hun concurrenten.

Door ANP - 20-1-2017, 22:46 (Update 20-1-2017, 22:46)

De 44-jarige Pai was eerder een advocaat voor de Amerikaanse telecomgigant Verizon. Ook werkte hij in de Amerikaanse Senaat en bij het ministerie van Justitie voor hij als staflid bij de FCC ging werken. In 2012 werd hij daar commissaris.

Pai krijgt in eerste instantie de leiding over een driekoppig bestuur bestaande uit twee Republikeinen en een Democraat na het vertrek van twee Democraten. Donald Trump mag als president een Republikeins lid en nog een lid benoemen. De FCC zette zich juist de laatste jaren in voor netneutraliteit, maar dat lijkt dus te gaan veranderen.