ANP 'Deserteur' Bergdahl vreest oneerlijk proces

AUSTIN - De wegens desertie aangeklaagde Amerikaanse militair Bowe Bergdahl wil dat zijn zaak wordt geseponeerd. Omdat president Donald Trump Bergdahl tijdens de verkiezingscampagne geregeld een landverrader heeft genoemd, is een eerlijk proces niet meer mogelijk, beweren zijn advocaten in een vrijdag ingediende motie.

Door ANP - 20-1-2017, 23:36 (Update 20-1-2017, 23:36)

Tegelijk met de motie dienden de advocaten een video van 28 minuten in waarin Trump Bergdahl herhaaldelijk een verrader noemt. Ook suggereerde de nieuwe president dat Bergdahl zou moeten worden neergeschoten of boven Afghanistan uit een vliegtuig zou moeten worden gegooid. ,,President Trump heeft het onmogelijk gemaakt voor sergeant Bergdahl om een eerlijk proces te krijgen. Door zijn uitspraken niet te herroepen, neemt president Trump ze mee het Witte Huis in'', staat in de motie.

Sergeant Bergdahl zat vijf jaar bij de taliban in Afghanistan vast nadat hij zijn post had verlaten en gevangen was genomen. Hij werd in mei 2014 geruild tegen vijf talibanleiders die vast zaten in de Verenigde Staten.