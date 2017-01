Na afnemen parade gaat Trump aan het werk

WASHINGTON - President Donald Trump heeft vrijdag (lokale tijd) zijn eerste twee presidentiële decreten getekend. Trump deed dit kort nadat hij in Washington de parade ter ere van zijn beëdiging tot 45ste president van de VS had afgenomen.

Door ANP - 21-1-2017, 3:15 (Update 21-1-2017, 3:15)

Het ene decreet heeft als doel de regelgeving rond Obamacare gedeeltelijk op te heffen. Het andere roept federale instanties op alle nieuwe regelgeving tijdelijk te bevriezen.

Tijdens zijn campagne als Republikeins presidentskandidaat had Trump veelvuldig kritiek op Obamacare, het zorgstelsel van zijn voorganger Barack Obama. De nieuwe president en de Republikeinse meerderheid in het Congres willen daar van af. Mocht er geen vervanging voor Obamacare komen, dan lopen twintig miljoen Amerikanen het risico hun zorgverzekering te verliezen.

Tijdens de haastig ingelaste tekenceremonie sprak Trump ook even met journalisten over zijn dag: ,,Het was druk, maar goed. Het was een prachtige dag." De plaats van handeling, het Oval Office, was anders ingericht dan bij president Obama. Zo is de buste van Martin Luther King vervangen door een beeld van Winston Churchill en de karmozijnrode gordijnen door goudgekleurde exemplaren.