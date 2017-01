Ex-president Gambia kondigt vertrek aan

ANP Ex-president Gambia kondigt vertrek aan

DAKAR - De voormalige president van Gambia, Yahya Jammeh, heeft op de staatstelevisie zijn vertrek aangekondigd. Hij deed dit in de nacht van vrijdag op zaterdag, na langdurige onderhandelingen met West-Afrikaanse bemiddelaars.

Door ANP - 21-1-2017, 4:03 (Update 21-1-2017, 4:23)

Adama Barrow was donderdag al tot president beëdigd in de Gambiase ambassade in buurland Senegal. Mai Ahmad Fatty, speciaal adviseur van Barrow, zei tegen persbureau Reuters dat de oud-president in ballingschap wil gaan. ,,Ik kan jullie verzekeren dat hij akkoord gaat met zijn vertrek.'' Hij kon niet zeggen waar Jammeh in ballingschap zou gaan.

De druk op Jammeh om op te stappen was hoog, zeker nadat soldaten van de regionale troepenmacht van Ecowas (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) donderdag Gambia waren binnengetrokken. Gambia's legerleider generaal Ousman Badjie, die Jammeh lang bleef steunen, heeft Barrow inmiddels als opperbevelhebber erkend en zei de regionale troepen welkom te heten: ,,We verwelkomen hen met bloemen en maken een kop thee voor ze.''

Barrow, die de verkiezingen van 1 december met een kleine meerderheid won, vroeg na zijn beëdiging om regionale en internationale steun. Kort daarna maakten Ecowas-troepen bekend dat zij Gambia waren binnengetrokken, dat vrijwel volledig is omringd door Senegal. Later die dag werd de operatie tijdelijk stopgezet om bemiddeling een kans te geven. Vrijdag vonden onderhandelingen plaats tussen Jammeh en de bemiddelaars, onder wie president van Guinee Alpha Condé en Mohammed Ould Abdelaziz, president van Mauritanië,.

,,De heerschappij van de angst is voorgoed uit Gambia verbannen’’, sprak Barrow vrijdag tegen een menigte in een hotel in Dakar. ,,Iedereen die door politieke omstandigheden werd gedwongen ons land te verlaten, hebben nu de vrijheid terug te keren.’’