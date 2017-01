Meer overlevenden gered uit hotel

ANP Meer overlevenden gered uit hotel

FARINDOLA - Uit de ruïne van het luxehotel in Midden-Italië dat woensdag door een lawine werd bedolven, zijn nog meer overlevenden gehaald. Reddingswerkers waren de hele nacht in touw om reeds gelokaliseerde mensen uit de massa sneeuw en puin te bevrijden en naar anderen te zoeken.

Door ANP - 21-1-2017, 7:45 (Update 21-1-2017, 10:08)

Van tien personen van wie levenstekens waren ontvangen waren er zaterdagochtend negen gered. Maar ook werden de lichamen van twee vrouwen geborgen, zei de brandweer. In totaal hebben zeker twaalf mensen het ongeluk overleefd. Het aantal doden staat op vier. Volgens de directeur van Hotel Rigopiano in Farindola verbleven tot 35 mensen in het hotel. Twee waren buiten toen de lawine het bedolf. Een van hen, een man van 38, kon vrijdag zijn vrouw en twee kinderen weer in de armen sluiten.

Volgens een arts in Pescara hebben de overlevenden het geluk gehad dat zij niet direct met de sneeuw in contact zijn geweest. Door de lawine werd het hotel volledig bedolven en voor een deel meegesleurd. Brokstukken en meubels werden tot 400 meter verderop teruggevonden. Of de lawine werd veroorzaakt door de aardschokken die het gebied eerder woensdag troffen, is onduidelijk.

Afgesneden

Veel gasten hadden hun koffers gepakt om te vertrekken, maar door de zware sneeuwval in de voorafgaande dagen was de toegangsweg van het hotel onbegaanbaar. De hulpdiensten konden de plaats van het lawine-ongeval maar met moeite bereiken.

Ook elders in Midden-Italië blijft de nood hoog. Duizenden huishoudens zitten al dagen zonder elektriciteit en sommige plaatsen zijn van de buitenwereld afgesneden. Het gebied werd in vorig jaar in augustus en oktober door zware aardbevingen getroffen.