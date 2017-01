Nog vier overlevenden gered uit hotel

PENNE - Uit de resten van het luxehotel in Midden-Italië dat woensdag door een lawine werd bedolven zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag nog vier mensen gered. Volgens de brandweer gaat het om twee mannen en twee vrouwen.

Door ANP - 21-1-2017, 7:45 (Update 21-1-2017, 7:45)

Vrijdag werden al vier vrouwen en een kind levend uit het puin van Hotel Rigopiano gehaald. De reddingsdiensten gaan bij het uitgraven omzichtig te werk, om eventuele luchtkamers niet te laten instorten.

In de nacht werden ook de lichamen van twee vrouwen geborgen. Het dodencijfer staat nu op vier. Vijftien mensen worden nog vermist. Italiaanse media meldden zaterdagochtend dat onder het puin meer stemmen zijn gehoord, maar dat het moeilijk is te bepalen waar die vandaan kwamen. De reddingsploegen werken dag en nacht door totdat iedereen gevonden is, zei een woordvoerder van de brandweer.