ANP Gambia wacht op vertrek Jammeh

DAKAR - De voormalige president van Gambia, Yahya Jammeh, verlaat naar verwachting zaterdag nog zijn land. Er doen tegenstrijdige verhalen de ronde over waar de gewezen leider in ballingschap gaat, zeggen bronnen rond het overleg met Jammeh.

Door ANP - 21-1-2017, 18:32 (Update 21-1-2017, 18:32)

De leiders van Mauritanië en Guinee reisden vrijdag naar Gambia om te bemiddelen. Die gesprekken draaiden onder meer om de vraag of Jammeh amnestie krijgt voor vermeende misdaden die zijn gepleegd tijdens zijn bewind. Sommige Gambianen reageerden zaterdag boos dat de voormalige leider nog de kans krijgt om daarover te onderhandelen.

Jammeh, die in 1994 aan macht kwam na een staatsgreep, kondigde in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn vertrek aan. Hij had aanvankelijk geweigerd op te stappen na een verkiezingsnederlaag, maar bedacht zich toen een regionale troepenmacht zijn land binnentrok.