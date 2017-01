Bouw woningen Oost-Jeruzalem goedgekeurd

Bouw woningen Oost-Jeruzalem goedgekeurd

JERUZALEM - De gemeente Jeruzalem heeft zondag bouwvergunningen afgegeven voor meer dan 560 nieuwe woningen in drie nederzettingen in het oosten van de stad.

Door ANP - 22-1-2017, 11:17 (Update 22-1-2017, 11:17)

Meir Turgeman, hoofd van de commissie Planning en Bouw van de gemeente, zei tegen de Israëlische radio dat de vergunningen waren opgehouden totdat in de Verenigde Staten een eind was gekomen aan de regering van Barack Obama. De Amerikaanse president, die vrijdag plaats maakte voor Donald Trump, had vaak kritiek op het Israëlische nederzettingenbeleid.

De Palestijnen willen Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat.