ANP Bloedbad in Beiroet voorkomen

BEIROET - Libanese veiligheidstroepen hebben een zware terroristische aanslag in de hoofdstad Beiroet verhinderd. Ze arresteerden zaterdagavond in een vol restaurant een man voordat hij een explosievengordel kon ontsteken. ,,Een bloedbad'' werd daardoor voorkomen, zei de Libanese president Michel Aoun zondag tegen het staatspersbureau NNA.

Door ANP - 22-1-2017, 12:38 (Update 22-1-2017, 12:38)

De arrestant zou een achttienjarige Libanees zijn. Hij werd aangehouden in de uitgaanswijk al-Hamra. Over zijn achtergrond waren verder geen bijzonderheden bekend.

In de afgelopen jaren hebben zich in Beiroet meerdere aanslagen voorgedaan die in verband stonden met de burgeroorlog in het buurland Syrië. In november 2015 vielen meer dan veertig doden bij een reeks explosies in een overwegend sjiitische wijk. De soennitische terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid daarvoor op.