Karelsprijs naar Timothy Garton Ash

ANP Karelsprijs naar Timothy Garton Ash

AKEN - De Britse historicus en journalist Timothy Garton Ash (62) krijgt dit jaar de Karelsprijs. Dat is zondag in Aken bekendgemaakt.

Door ANP - 22-1-2017, 14:44 (Update 22-1-2017, 14:44)

De prijs, vernoemd naar keizer Karel de Grote, die in 814 in Aken overleed, wordt toegekend aan mensen of organisaties die zich inzetten voor de Europese eenwording. Tot 2007 bestond de prijs uit een geldbedrag van 5000 euro en een medaille met de beeltenis van Karel de Grote. Nu wordt enkel de medaille uitgegeven.

Garton Ash zal de medaille op Hemelvaartsdag in de kroningszaal van het Akense raadhuis ontvangen.

Vorig jaar kreeg paus Franciscus de onderscheiding. Ook Churchill, koningin Beatrix, paus Johannes Paulus II en Angela Merkel kregen de Karelsprijs.