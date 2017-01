Vermoedelijke moord schokt IJsland

REYKJAVIK Na een dagenlange en voor het land ongekend grote zoektocht door politiemensen en vrijwilligers is op IJsland het lijk gevonden van de twintigjarige Birna Brjánsdóttir.

De jonge vrouw was acht dagen lang vermist. De politie gaat van een misdrijf uit en heeft afgelopen week twee zeelieden uit Groenland in verband met de zaak aangehouden, meldden plaatselijke media maandag.

Brjánsdóttir werd zondagmiddag dood aangetroffen bij een vuurtoren aan de kust van een schiereiland ten zuidwesten van de hoofdstad Reykjavik. Brjánsdóttir verdween vroeg in de morgen van 14 januari, nadat ze een bar had verlaten.

IJsland kent volgens statistieken over gepleegde delicten wereldwijd, net als Liechtenstein en Singapore, vrijwel geen ernstige misdrijven. De verdwijning van de jonge vrouw schokte het land diep. De vondst van haar lichaam heeft het eiland in rouw gedompeld.

De politie heeft nog geen uitsluitsel gegeven wat er met haar gebeurd is. In een rode huurauto die is gezien op beelden van bewakingscamera's bij de bar waar ze verdween, zijn bloedsporen van haar gevonden. De arrestanten hadden de auto gehuurd. De twee Groenlanders stellen onschuldig te zijn.