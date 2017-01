Frans leger bezorgd over diefstal truck

MARSEILLE - Het Franse leger maakt zich zorgen over de diefstal van een legertruck en een grondverzetmachine. De diefstal was ergens tussen 13 en 17 januari in het Zuid-Franse Istres, meldden Franse media dinsdag. De gestolen voertuigen stonden niet op een militaire basis geparkeerd.

Door ANP - 24-1-2017, 8:53 (Update 24-1-2017, 8:53)

Minister van Defensie Jean-Yves Le Drian heeft een onderzoek gelast. De autoriteiten zijn bezorgd omdat er 14 juli in Nice en 19 december in Berlijn terroristische aanslagen zijn gepleegd met trucks. Van de gestolen truck en graafmachine van een regiment van de genietroepen van de luchtmacht ontbreekt vooralsnog ieder spoor.