ANP Syrische rebellen willen niet tekenen

ASTANA - Syrische rebellen hebben dinsdag laten weten dat ze niet van plan zijn iets te tekenen tijdens het vredesoverleg in de Kazachse hoofdstad Astana. Het overleg is maandag op initiatief van Rusland, Turkije en Iran begonnen. Volgens waarnemers werken de drie initiatiefnemers aan een slotcommuniqué dat onder meer aangeeft hoe op het staakt-het-vuren toezicht wordt gehouden en dat de betrokkenen samen tegen extremisten optrekken.

Door ANP - 24-1-2017, 9:22 (Update 24-1-2017, 9:22)

Sinds 30 december is er een bestand van kracht in Syrië dat de gevechten aanzienlijk heeft beperkt. De soennitische extremisten van Islamitische Staat en die van Jabhat Fateh al-Sham zijn geen partij bij dit bestand, noch bij het vredesoverleg. Het overleg in Kazachstan moet ervoor zorgen dat het bestand tussen de deelnemers wordt verlengd en gehandhaafd. Daarna zou kunnen worden gesproken over een politieke oplossing voor de sinds 2011 slepende burgeroorlog.