Kremlin bang voor aftocht VS uit Afghanistan

ANP Kremlin bang voor aftocht VS uit Afghanistan

MOSKOU - Rusland vreest dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump de troepen uit Afghanistan haalt. Het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan zou de toestand in dat land verergeren. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken sprak dinsdag volgens persbureau Interfax van een ,,ineenstorting''.

Door ANP - 24-1-2017, 9:59 (Update 24-1-2017, 9:59)

Trump is een protectionist die bovendien geld wil besparen op de prominente rol van zijn land in de wereldpolitiek. Dure buitenlandse militaire avonturen of operaties vindt Trump zonde van het geld, zo zei althans tijdens de jongste campagne. Volgens schattingen hebben de VS inmiddels 4800 miljard dollar (4500 miljard euro) uitgegeven aan met name de oorlogen in Afghanistan en Irak.

Afghanistan is al decennia in oorlog. De Sovjet-Unie viel het land eind 1979 binnen en verliet het land tien jaar later. De Verenigde Staten vielen Afghanistan eind 2001 binnen. Het militair ingrijpen van de VS en de NAVO is formeel eind 2014 beëindigd, maar er zijn naar schatting nog meer dan 8000 Amerikaanse troepen in Afghanistan.