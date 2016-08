Samenwerking regio-omroepen aan zijden draad

DEN HAAG - De voorgenomen samenwerking van de regionale publieke omroepen hangt aan een zijden draadje. De vraag is of ze toch nog in één samenwerkingsverband komen om goedkoper uit te zijn en zo niet, hoe ze dan de bezuiniging van 17 miljoen euro moeten halen.

Door ANP - 30-8-2016, 18:21 (Update 30-8-2016, 18:21)

Aan die bezuiniging wordt in ieder geval niet getornd, aldus een woordvoerder van staatssecretaris Sander Dekker (media) dinsdag. Maar acht van de dertien regionale omroepbesturen zien de reorganisatie niet zitten. Dat blijkt uit een brief van de ondernemingsraden van vijf van de omroepen. En Dekker wilde juist een stevig draagvlak. Het ministerie kan verder nog niets over de ontstane situatie zeggen. Dat wacht op een bijeenkomst van de regionale omroepen over de kwestie aanstaande donderdag.