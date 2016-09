Album Duitse rapper gevaarlijk voor jeugd

KEULEN - De cd 'Sonny Black' van de Duitse rapper Bushido mag niet meer worden verkocht aan jongeren. Dat heeft de rechter in Keulen vrijdag bepaald. Het was een bevestiging van de mening van de landelijke beoordelingscommissie in Bonn.

Door ANP - 2-9-2016, 17:21 (Update 2-9-2016, 17:25)

Die beschouwde het album, uitgebracht in 2014, weliswaar als een kunstuiting maar vond de teksten discriminerend, geweld verheerlijkend en grof. Om de jeugd daartegen te beschermen, werd de plaat in april vorig jaar op de lijst gevaarlijke media voor minderjarigen gezet.

Bushido spande een rechtszaak aan tegen dat besluit, maar kreeg geen gelijk. De artiest was was vrijdag niet aanwezig bij de uitspraak. Hij kan beroep aantekenen bij de hogere rechtsinstantie in Münster. Dat deed hij in 2015 ook al eens, toen met succes. Het nummer 'Stress ohne Grund' vormde volgens die rechter geen gevaar voor de jeugd.