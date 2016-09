Gangstarapmanager Heller overleden

HOLLYWOOD - De Amerikaanse manager en muziekpromotor Jerry Heller is op 75-jarige leeftijd overleden. Dat meldden Amerikaanse media zaterdag. Heller werd beroemd als manager van de Californische gangstarapgroep N.W.A met onder anderen Ice Cube en Dr. Dre.

Door ANP - 3-9-2016, 17:19 (Update 3-9-2016, 17:19)

In de jaren zestig en zeventig was Heller al actief als agent en promotor van groepen als Creedence Clearwater Revival, The Who en Black Sabbath. Zijn carrière raakte daarna in het slop.

Heller maakte aan het eind van de jaren tachtig echter een glorieuze comeback in de hiphop-scene van Los Angeles. Hij werd destijds door Eric Wright bij het platenlabel Ruthless Records gehaald als manager van diverse, later beroemd geworden rappers.