ANP Tommy Hilfiger predikt revolutie

NEW YORK - De Amerikaanse mode-ontwerper Tommy Hilfiger heeft bij de start van de New York Fashion Week geprobeerd een revolutie te ontketenen. ,,We moeten naar de consument luisteren en die zegt in september geen kleding te willen kopen die in februari op de catwalk is geshowd. Dat is namelijk oude kleding'', zei de 65-jarige designer tegen de verzamelde journalisten. ,,Wij denken dat we aan het begin staan van een omwenteling in de modebranche.''

Door ANP - 9-9-2016, 19:58 (Update 9-9-2016, 19:58)

Om zijn mening kracht bij te zetten heeft Hilfiger van de presentatie van zijn voorjaarscollectie 2017 een meerdaags, multimediaal spektakel gemaakt. Alle creaties kunnen desgewenst meteen worden aangeschaft en, als de koper in de buurt is en de temperatuur het toelaat, aangetrokken. Verscheidene collega's volgen zijn voorbeeld. De couturiers Thakoon Panichgul und Adam Selman, die donderdagavond als eersten hun modellen op het podium zagen paraderen, lieten echter nog alles bij het oude.