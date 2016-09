'Aangename drukte' in museum Voorlinden

Premier Rutte kuis uw taal

Premier Mark Rutte (VVD) zei eerst ’pleur op’ in het tv-programma Zomergasten, in de richting van de Nederturken die een journalist belaagden tijdens de Turkse ’coup’. Rutte noemt de ’treitervloggers’ die in de Zaandamse wijk Poelenburg overlast veroorzaken ’gewoon tuig van de richel’. Rutte geeft als premier het slechte voorbeeld. Het kan best zijn dat zijn ferme woorden anderen inspireren. Nu is de Vomar in Poelenburg, de hangplek van de ’treitervloggers’, beklad met een hakenkruis en de tekst: 'Wat jullie weik ons land'. Meneer Rutte, u moet de toon zetten. Let toch op uw taal.