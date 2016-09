Mauritshuis onderzoekt vijf Jan Steens

ANP Mauritshuis onderzoekt vijf Jan Steens

DEN HAAG - Vijf schilderijen van Jan Steen (1626-1679) zijn vanuit de Britse Royal Collection even in ons land. Het Mauritshuis in Den Haag heeft de werken onder zijn hoede voor een onderzoek naar de schildertechniek van de kunstenaar en stelt ze vervolgens ook even beschikbaar aan het publiek.

Door ANP - 13-9-2016, 11:37 (Update 13-9-2016, 11:37)

Vanaf 29 september zijn Driekoningenfeest: De koning drinkt, Vrouw in een slaapkamer, Herberg met vioolspeler, Vrolijk gezelschap in een herberg en Vechtende boeren bij een herberg te zien in de tentoonstelling Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Royal Collection. Naast het werk van Jan Steen is ook werk te zien van Gerard ter Borch, Gerrit Dou, Pieter de Hooch en Gabriël Metsu. Hoogtepunt van de expositie is De muziekles van Johannes Vermeer.

Jan Steen, een van de populairste schilders uit de Hollandse Gouden Eeuw, liet ruim vierhonderd schilderijen na. Het museum hoopt met het onderzoek meer te weten te komen over de technische en artistieke ontwikkeling van de kunstenaar. Slechts 10 procent van zijn werk is namelijk gedateerd en dat maakt het lastig om hierop zicht te krijgen.