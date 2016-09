Scheepvaartmuseum toont 100-jarige collectie

AMSTERDAM - De collectie van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum bestaat dit jaar honderd jaar. In de nieuwe expositie Drijfveer, die op 1 oktober opent, toont het museum 350 topstukken uit deze verzameling. Te zien zijn onder meer een reddingsvest van het in 2012 gezonken cruiseschip Costa Concordia en een brief van Michiel de Ruyter uit 1657.

Een van de hoogtepunten is verder het schilderij 'Gezicht op het IJ met 's Lands Zeemagazijn' te Amsterdam, uit 1664 van Reinier Nooms. Dit werk is voor het eerst te zien en toont een aantal oorlogsschepen voor het gebouw waarin nu het museum huist.

Een groepje welgestelde Amsterdammers richtte in 1916 de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum op. Ze wilden aan jong en oud, in binnen- en buitenland, de rol laten zien die de Nederlandse scheepvaart had in de wereld.

De tentoonstelling is tot en met 2 juli volgend jaar te zien.