Bijzondere Hebreeuwse handschriften in JHM

ANP Bijzondere Hebreeuwse handschriften in JHM

AMSTERDAM - Het Vaticaan heeft enkele bijzondere middeleeuwse handschriften uitgeleend voor een expositie in het Joods Historisch Museum (JHM) in Amsterdam. Een aantal daarvan heeft de pauselijke bibliotheek nooit eerder verlaten. Ze maken deel uit van de tentoonstelling De glorie van het joodse boek, over het 400-jarig bestaan van de joodse bibliotheek Ets Haim in de hoofdstad.

Door ANP - 16-9-2016, 12:52 (Update 16-9-2016, 12:52)

Ets Haim werd in 1616 opgericht door de eerste Spaans-Portugese joden die zich in Amsterdam vestigden. Het is volgens het museum de oudste nog bestaande joodse bibliotheek ter wereld. De collectie boeken en handschriften die hier zijn verzameld, geven een beeld van de geschiedenis en cultuur van de joden in Europa.

Een van de topstukken op de expositie is het enige nog bestaande afschrift van Ethica, dat geldt als het belangrijkste werk van de joodse filosoof Spinoza (1632-1677). Dit afschrift werd als verloren beschouwd, maar dook in 2011 op in de bibliotheek van het Vaticaan.

De tentoonstelling is te zien tot en met 8 januari.