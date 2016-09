Bijzondere vondst 400 jaar oude ring

ALKMAAR - In juli blijkt in de beerput aan de Langestraat in Alkmaar een 400 jaar oude diamanten ring (kleine maat 16) te zijn gevonden die eigendom is geweest van Maria Tesselschade, een bekende Alkmaarse dichteres en graveerster. Het daarbij eveneens aangetroffen paar schoenen (maatje 34) wordt ook toeschreven aan Tesselschade. Na dateringsonderzoek in het Rijksmuseum is er geen twijfel mogelijk.

Door Dewi Hoijtink - 16-9-2016, 17:02 (Update 16-9-2016, 17:14)

,,Dan gaat je fantasie spelen’’, zegt wethouder Erfgoed Anjo van de Ven tijdens een tentoonstelling in het Stedelijk Museum. De schoenen...