ANP Westfries Museum heeft gestolen kunst terug

KIEV/HOORN - De Oekraïense autoriteiten hebben vrijdag vijf Nederlandse schilderijen overgedragen aan het Westfries Museum in Hoorn. Directeur Ad Geerdink van het museum nam de kunstwerken persoonlijk in ontvangst op de Nederlandse ambassade in Kiev. ,,Een kippenvelmoment'', zei hij. Over de staat van de doeken was hij minder te spreken.

Door ANP - 16-9-2016, 17:01 (Update 16-9-2016, 17:01)

,,Ik ben heel verdrietig over de staat van het Keukenstuk van Floris van Schooten en Boerenbruiloft van Hendrick Boogaert'', zei de directeur. ,,Jarenlang is er met de schilderijen gesleept en zijn ze opgevouwen of opgerold geweest. Ze hebben echt enorm geleden, bij het uitrollen kwam er spontaan een stuk los.''

De werken zijn volgens hem wel te restaureren, maar hij verwacht dat dit een tijdrovende klus wordt. ,,De kosten zullen flink zijn, minimaal 100.000 euro. Zelf kunnen we die kosten als museum niet betalen.''

Crowdfundingsactie

Het museum hoopt het benodigde geld met een crowdfundingsactie binnen te halen. ,,In het voorjaar van 2017 willen we de schilderijen weer in volle glorie laten schitteren in het Westfries Museum.'' Maar voordat het zover is, komt er eerst een feestelijke terugkomst voor de schilderijen op 7 oktober en aansluitend is het museum een week gratis te bezoeken, zodat iedereen de teruggevonden werken kan zien.

De vijf schilderijen werden met negentien andere doeken en zeventig stukken zilverwerk begin 2005 uit het Westfries Museum geroofd. Vier werken werden opgespoord door de Oekraïense autoriteiten en een vijfde doek werd in mei van dit jaar door een onbekende koper teruggebracht bij de Nederlandse ambassade in Kiev. De overige schilderijen en het zilverwerk zijn nog niet opgespoord.

Blij

Minister Bert Koenders van Buitenlandse zaken zei blij te zijn dat de kunstwerken zijn overgedragen. ,,Ik hoop de negentien schilderijen die nog zoek zijn zo snel mogelijk terug te zien in het Westfries Museum", zei de bewindsman vrijdag.