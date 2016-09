Rapper Boef weer achter tralies

BREDA - De 23-jarige Boef is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Tilburg aangehouden omdat hij zich niet hield aan afspraken met justitie. De omstreden rapper en vlogger uit Alkmaar was donderdag onder voorwaarden vrijgelaten na een eerdere aanhouding voor opruiing in Rotterdam.

,,Aan de verdachte zijn gedragsaanwijzingen opgelegd. Die zijn hem goed en helder uitgelegd in het bijzijn van zijn advocaat'', zei een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda zaterdag. ,,We hebben moeten constateren dat hij zich niet aan die aanwijzingen heeft gehouden.'' Boef wordt verdacht van opruiing en belediging van agenten. Daar komt nu dus bij dat hij de afspraken met justitie niet is nagekomen.

,,Of het komt tot een voorgeleiding of dat de zaak op een andere manier wordt afgedaan, is nog niet bekend'', aldus de woordvoerster. Bij zijn arrestatie vrijdagnacht in Tilburg verzette de rapper zich niet. Hij zou optreden in de Tilburgse club Epic.

Ruzie

Een video die Boef online had gezet leidde eerdere deze week tot veel onrust in Tilburg. Hij was van plan om daar een ruzie uit te vechten met een andere rapper, Para Soma.

Vanwege de ophef rond zijn persoon hebben zaaleigenaren, onder meer in Dordrecht, Eindhoven en Tilburg, optredens geannuleerd. Volgens het Dordtse poppodium Bibelot is de rapper daar zaterdag sowieso niet welkom, omdat hij zich na zijn vrijlating ,,wederom beledigend en bedreigend'' heeft uitgelaten in de richting van de politie.