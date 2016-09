Tilburgse rapper Boef opnieuw aangehouden

TILBURG - Rapper Boef is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw opgepakt in Tilburg. Hij was net twee dagen op vrije voeten. Op foto's en een filmpje op internet is te zien dat de omstreden rapper en vlogger door agenten wordt meegenomen. Bij de arrestatie verzette hij zich niet, meldt Omroep Brabant. De politie was zaterdagochtend niet bereikbaar om de arrestatie te bevestigen.

Door ANP - 17-9-2016, 8:29 (Update 17-9-2016, 8:29)

Boef werd vorig weekend opgepakt in Rotterdam nadat hij in een filmpje op internet had opgeroepen om naar Tilburg te komen om daar te gaan vechten. Die actie was gericht tegen een andere rapper uit Tilburg, Para Soma en diens aanhang.

De 23-jarige rapper Boef, die wordt verdacht van opruiing, werd donderdag vrijgelaten. Hij blijft volgens de politie verdachte. Hij riep zijn fans eerder deze week op niet naar zijn huis te komen omdat buurtbewoners klagen over overlast.