’Chiel Beelen stopt met ochtendshow op 3FM’

Chiel Beelen stopt na twaalf jaar met zijn ochtendprogramma op 3FM. De Haarlemmer zou en programma in het weekend gaan presenteren.

Dat schrijft het AD op basis van ’insiders’. 3FM zou vanwege teruglopende luistercijfers een verandering willen doorvoeren. Domien Verschuuren, nu presentator van een avondprogramma, zou Beelen op moeten volgen.

Beelen zegt zelf dat niets nog rond is. ,,Het klopt dat er veel in beweging is, maar het is nog niet beklonken. Ik sta midden in de keuken en jij wilt al weten wat het eten gaat worden...”