ANP 'Liesl von Trapp' overleden

LOS ANGELES - De Amerikaanse actrice Charmian Carr, die Liesl Von Trapp speelde in The Sound of Music, is op 73-jarige leeftijd in Los Angeles overleden. Dat heeft haar familie meegedeeld, meldt The Hollywood Reporter. Carr overleed zaterdag aan complicaties bij een zeldzame vorm van dementie.

Door ANP - 18-9-2016, 23:18 (Update 18-9-2016, 23:48)

Carr was 21 toen zij als oudste Von Trapp-dochter het lied I Am Sixteen Going on Seventeen zong. Zij speelde daarna nog maar één filmhoofdrol, tegenover Anthony Perkins in Evening Primrose (1966).

Zij verliet de filmwereld en begon onder eigen naam een ontwerpfirma, waarbij zij Michael Jackson tot haar klantenkring kon rekenen. In het boek Forever Liesl (2000) tekende zij haar ervaringen bij de opnamen van The Sound of Music op. Een jaar later verscheen Letters to Liesl, dat was geïnspireerd door de duizenden brieven die zij in de loop der jaren van haar fans ontving.